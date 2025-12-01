DOMENICA IN | ASCOLTI BOOM PER VENIER E D’URSO CON LA CURVA DI RAI1 CHE VOLA
“Domenica In” vola negli ascolti con una super puntata ricca di ospiti, emozioni, sorprese e divertimento, il tutto guidato dall’inossidabile Mara Venier. La signora del pomeriggio di Rai1 ha accolto, tra gli altri, Can Yaman e Barbara d’Urso, i due ospiti più attesi dal pubblico. Il primo ha presentato la serie evento “Sandokan”, al via questa sera su Rai1. La popolare conduttrice, già volto di Canale 5 e ora di Rai1, ha raccontato la sua esperienza nello show di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle” e si è fatto intendere di uno show tutto suo su Rai1. Parliamo di quel Surprise Surprise che dovrebbe condurre in primavera sulla rete ammiraglia ma per scaramanzia non si dice ancora ufficialmente. 🔗 Leggi su Bubinoblog
