DOMENICA IN | ASCOLTI BOOM PER VENIER E D’URSO CON LA CURVA DI RAI1 CHE VOLA

Bubinoblog | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica In” vola negli ascolti con una super puntata ricca di ospiti, emozioni, sorprese e divertimento, il tutto guidato dall’inossidabile Mara Venier. La signora del pomeriggio di Rai1 ha accolto, tra gli altri, Can Yaman e Barbara d’Urso, i due ospiti più attesi dal pubblico. Il primo ha presentato la serie evento “Sandokan”, al via questa sera su Rai1. La popolare conduttrice, già volto di Canale 5 e ora di Rai1, ha raccontato la sua esperienza nello show di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle” e si è fatto intendere di uno show tutto suo su Rai1. Parliamo di quel Surprise Surprise che dovrebbe condurre in primavera sulla rete ammiraglia ma per scaramanzia non si dice ancora ufficialmente. 🔗 Leggi su Bubinoblog

domenica in ascolti boom per venier e d8217urso con la curva di rai1 che vola

© Bubinoblog - DOMENICA IN: ASCOLTI BOOM PER VENIER E D’URSO CON LA CURVA DI RAI1 CHE VOLA

Scopri altri approfondimenti

domenica ascolti boom venierAscolti tv ieri (30 novembre): vince Canale 5, colpo Ranucci, Fazio e Venier si confermano - Vince Canale 5 con La Notte nel Cuore al 16,5% di share, Carosello in Love al 15,3%, Domenica In 20,3- Da libero.it

Ascolti TV 16 novembre: chi ha vinto tra Amici 25 e Domenica In? Ecco i dati auditel, nuovo boom di Maria De Filippi - Ascolti TV del 16 novembre: come è andato il pomeriggio di Canale 5 e Rai1? Segnala gay.it

Boom Amici 25 su Canale 5: Domenica IN demolita - Ottimi ascolti per Amici 25 che incassa un altro record di ascolti il 16 novembre 2025 mentre Domenica IN va KO. Secondo ultimenotizieflash.com

domenica ascolti boom venierAscolti tv ieri (23 novembre): trionfo dell’Italia in Coppa Davis, record Fazio - Colpo in prima serata per La Notte nel Cuore al 17% di share, De Martino crolla a un milione da Gerry Scotti, CTCF ricorda Ornella Vanoni: tutti i dati Auditel ... Scrive libero.it

Flop ascolti Domenica In, Mara Venier parte male: vince La forza di una donna/ Polemica web: “Imbarazzante” - Flop ascolti Domenica In, Mara Venier parte male: vince La forza di una donna, Polemica web: "Imbarazzante" Flop ascolti Domenica In, Mara Venier parte male battuta dalla soap La forza di una donna ... Da ilsussidiario.net

domenica ascolti boom venierDomenica In, Teo Mammucari spiazza Mara Venier: “Non riesco più a essere divertente” - Teo Mammucari ha stupito il pubblico di Domenica In con un commento dolceamaro che in pochi si sarebbero aspettati. rds.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Domenica Ascolti Boom Venier