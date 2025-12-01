Domenica amara | la Zenith scende dal trono

Belvedere Calcio 1 Zenith Prato 0 BELVEDERE CALCIO: Pini, Capoduri, Del Conte, Cretella, Fregoli, Blanchard, D Angelo, Faenzi, Canessa, Bartolini, Carlotti. A disp. Ginanneschi, Barneschi, Cret, Pecciarini, Artino, Veronesi, Colledan, Cozzolino, Pecchia. All. Giallini. ZENITH PRATO: Brunelli, Toccafondi, Casini, Cela, Tempestini, Geri, Sinisgallo, Kouassi, Saccenti, Del Pela, Parrini. A disp. Caroti, Fiaschi, Banchelli, Palaj, Castiello, Danti, Moussaid, Fallani, Nannipieri. All. F.F. Rotondo. Arbitro: Cornello di Firenze. Reti: 64’ Carlotti. Sconfitta amara per la Zenith Prato, che cede di misura in casa del Belvedere e perde il primato nel girone A di Eccellenza, rimanendo bloccata a quota 26 punti e venendo scavalcata dalla Lucchese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

