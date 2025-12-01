Domenica 7 dicembre in scena Il mulo e l’alpino di Anonima teatri

Arezzo, 1 dicembre 2025 – Al Teatro Comunale di Bucin e torna la Stagione 2025–2026 “Storie condivise”: una stagione che intreccia arte, memoria, linguaggi e visioni. Un racconto collettivo che parla al presente e lo trasforma. Domenica 7 dicembre alle ore 21:15 andrà  in scena “Il mulo e l’alpino” di Anonima teatri twain produzione danza. Dal debutto al Festival Dramma Popolare di San Miniato, nel luglio 2025, al palco del teatro di Bucine: un uomo semplice, un mulo testardo, una guerra vista dagli occhi di chi non voleva combattere, un messaggio universale che risuona anche oggi. La storia di Bepi, soldato riluttante, e del suo mulo Grappa diventa un viaggio potente tra paura, diserzione e ricerca di libertà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

