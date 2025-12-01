Dolomiti Bellunesi Inter Under 23 tutte le informazioni circa il recupero della 14ª giornata di Serie C

Inter News 24 Dolomiti Bellunesi Inter Under 23, le novità sui nerazzurri sulla seconda squadra! Le ultime in vista del prossimo incontro. Il recupero della quattordicesima giornata del Girone A di Serie C vede impegnate Dolomiti Bellunesi e Inter Under 23. La partita, originariamente in programma il 15 novembre, è stata posticipata a causa degli impegni internazionali dei nerazzurri. La squadra di Stefano Vecchi arriva da un pareggio interno con la Pro Vercelli (1-1), mentre i Dolomiti Bellunesi hanno pareggiato 0-0 contro la Giana Erminio. I veneti occupano la 15ª posizione, in zona playout, mentre l’Inter Under 23 è al 6° posto con 42 punti, a 16 lunghezze dalla capolista Vicenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

