Dolomiti Bellunesi Inter Under 23 tutte le informazioni circa il recupero della 14ª giornata di Serie C

Inter News 24 Dolomiti Bellunesi Inter Under 23, le novità sui nerazzurri sulla seconda squadra! Le ultime in vista del prossimo incontro. Il recupero della quattordicesima giornata del Girone A di Serie C vede impegnate Dolomiti Bellunesi e Inter Under 23. La partita, originariamente in programma il 15 novembre, è stata posticipata a causa degli impegni internazionali dei nerazzurri. La squadra di Stefano Vecchi arriva da un pareggio interno con la Pro Vercelli (1-1), mentre i Dolomiti Bellunesi hanno pareggiato 0-0 contro la Giana Erminio. I veneti occupano la 15ª posizione, in zona playout, mentre l’Inter Under 23 è al 6° posto con 42 punti, a 16 lunghezze dalla capolista Vicenza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dolomiti Bellunesi Inter Under 23, tutte le informazioni circa il recupero della 14ª giornata di Serie C

Approfondisci con queste news

? | Dolomiti Bellunesi Trento 0-0 Punto prezioso, al termine di una gara vibrante, per le dolomitiche Il resoconto: https://tinyurl.com/5cdcv64t Giuseppe De Zanet Photography #DolomitiBellunesi #Dolo - facebook.com Vai su Facebook

Falcade, aperti gli impianti di sci alpino. Al via la stagione sciistica negli impianti delle Dolomiti bellunesi. #ANSA Vai su X

Dolomiti Bellunesi-Inter Under 23: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Inter Under 23 recupero della quattordicesima giornata del Girone A di Serie C: il canale tv, le formazioni e dove vedere il match in streaming. Secondo calciomercato.com

Dolomiti Bellunesi, dicembre di fuoco. Bonatti: "Serve continuità, la Giana è un avversario solido" - La Dolomiti Bellunesi torna finalmente a giocare di domenica dopo quasi due mesi di anticipi e posticipi, ma il rientro nel calendario tradizionale coincide. Scrive tuttomercatoweb.com

Inter U23, partita rinviata: il motivo e data e orario del recupero - La squadra di Stefano Vecchi avrebbe dovuto giocare la 14esima giornata del campionato di Serie C in casa delle Dolomiti Bellunesi ... Secondo msn.com

"Ingiocabile" Cittadella! Con la Dolomiti Bellunesi ecco il 5ºsuccesso di fila - Il vento freddo di novembre spira sul Tognon, ma il Cittadella di Iori è fuoco vivo e fa suo il derby. Secondo today.it

L’AlbinoLeffe non va oltre il pari con la neopromossa Dolomiti Bellunesi, Atalanta Under 23 ko a Latina - L’AlbinoLeffe si deve accontentare di un pareggio nel match casalingo contro la Dolomiti Bellunesi, formazione appena salita dalla D. Riporta bergamonews.it

Dolomiti Bellunesi, lesione ai flessori per due giocatori: a rischio la loro presenza con l'Inter U23 - In vista della partita riprogrammata per il prossimo 3 dicembre contro l'Inter U23, la Dolomiti Bellunesi dovrà molto probabilmente fare a meno di due tasselli importanti come Nicola Masut ed Eljon ... Scrive msn.com