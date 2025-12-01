Dobbiamo fare in fretta Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser l’annuncio dopo la nascita di Clarita

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati davanti alle telecamere con un’energia nuova, quella tipica di chi ha appena attraversato una svolta importante e non ha intenzione di fermarsi. La loro intervista a Verissimo, la prima dopo la nascita della piccola Clara Isabel, ha mostrato una coppia affiatata, consapevole delle difficoltà affrontate negli ultimi anni ma anche dell’entusiasmo che oggi accompagna ogni progetto familiare. La gravidanza tanto desiderata, arrivata dopo anni di tentativi e preoccupazioni, sembra aver impresso un’accelerazione al modo in cui i due guardano al futuro. >> “Per lui”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it