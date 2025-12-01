Dm Sistemi occasione mancata A Taiani & Co non riesce la fuga

Dm Sistemi Group 1 Figline Valdarno 3 (14-25, 25-21, 17-25, 17-25) DM SISTEMI VOLLEY TEAM BOLOGNA: Taiani 13, Fucka 10, Bongiovanni 14, Pinali 7, Neriotti 6, Saccani 3, Cavalli (L1), Minelli (L2); De Paoli, Carnevali, Govoni. Non entrate: Sawa, Giorgi, Dall’Olmo Casadio. All. Ghiselli. PEDIATRICA INCISA VALDARNO: Bondarenko 14, Fontemaggi 12, Covino 17, Biondi 12, Braida 7, Poli 10, Fiori (L1). Non entrate: Brutti, Caruana (L2), Citterio, Davoli, Pagot, Cherici. All. Chiappafreddo. Arbitri: Miggiano e Binaglia. Niente fuga, Dm Sistemi Group rimandata al primo vero grande esame di maturità. Nel giorno in cui vincendo avrebbe potuto difendere il secondo posto e scavare un solco di 4 punti tra sè e il quarto posto, il primo che esclude dalla promozione diretta in A3, Bologna incassa il primo ko casalingo della stagione, dopo una striscia di sei vittorie consecutive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

