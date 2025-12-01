Discariche fantasma roghi e attività senza permessi | blitz dei Carabinieri nella Terra dei Fuochi

È iniziata all'alba di oggi l'operazione dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, impegnati in un nuovo ciclo di controlli mirati nelle aree sensibili della "Terra dei Fuochi". Un dispiegamento capillare che, nel corso di poche ore, ha acceso i riflettori su discariche improvvisate, attività prive di autorizzazioni e abbandoni di rifiuti che minacciavano ambiente.

