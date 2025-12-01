Disabilità con la nuova legge 106 più tutele per 20mila bergamaschi Ma non basta

LE MISURE. Oltre alla «104», un permesso di 24 mesi e smartworking agevolato. I sindacati: «Passo avanti, tuttavia non è previsto il versamento dei contributi». Da marzo via alla riforma: «Rischia di essere frenata dalla burocrazia». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Disabilità, con la nuova legge 106 più tutele per 20mila bergamaschi. «Ma non basta»

