DIRETTA | Tutte le news del 1 dicembre LIVE
Oggi si chiude il programma della tredicesima giornata di Serie A, da domani parte anche la Coppa Italia: sullo sfondo anche le news di mercato Dopo il big match di ieri vinto dal Napoli all’Olimpico contro la Roma, è tempo di analisi di campo e magari ancora di episodi come quello sul gol di Neres. Intanto oggi chiude il programma Bologna-Cremonese con i rossoblù che possono volare a -1 dalla vetta. Domani parte la Coppa Italia con la Juve in campo con l’Udinese. Antonio Conte (Ansafoto) – calciomercato.it Alle 12.30, in campo Lecce-Torino. Alle 15, sarà la volta di Pisa-Inter. Atalanta-Fiorentina si svolgerà alle 18, mentre il piatto forte di giornata sarà nel match serale, con lo scontro al vertice tra Roma e Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
