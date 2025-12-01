DIRETTA | Tutte le news del 1 dicembre | infortunio Vlahovic arriva il comunicato ufficiale LIVE

Oggi si chiude il programma della tredicesima giornata di Serie A, da domani parte anche la Coppa Italia: sullo sfondo anche le news di mercato Dopo il big match di ieri vinto dal Napoli all’Olimpico contro la Roma, è tempo di analisi di campo e magari ancora di episodi come quello sul gol di Neres. Intanto oggi chiude il programma Bologna-Cremonese con i rossoblù che possono volare a -1 dalla vetta. Domani parte la Coppa Italia con la Juve in campo con l’Udinese. Antonio Conte (Ansafoto) – calciomercato.it Alle 12.30, in campo Lecce-Torino. Alle 15, sarà la volta di Pisa-Inter. Atalanta-Fiorentina si svolgerà alle 18, mentre il piatto forte di giornata sarà nel match serale, con lo scontro al vertice tra Roma e Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Tutte le news del 1 dicembre: infortunio Vlahovic, arriva il comunicato ufficiale LIVE

Altri contenuti sullo stesso argomento

F1 | Gp Qatar – La diretta delle Qualifiche Live di tutte le sessioni del GP di Lusail, tappa n°23 del Campionato del Mondo 2025 #QatarGP - facebook.com Vai su Facebook

DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 26 novembre LIVE Vai su X

DIRETTA | Tutte le news del 1 dicembre: il Var di Milan-Lazio verso lo stop. Esami per Vlahovic LIVE - Dopo il big match di ieri vinto dal Napoli all’Olimpico contro la Roma, è tempo di analisi di campo e magari ancora di episodi come quello sul gol di Neres. Come scrive calciomercato.it

Diretta Formula 1/ Streaming gara live video tv GP Qatar 2025 Lusail: trionfa Verstappen! (30 novembre) - Diretta Formula 1 streaming gara GP Qatar 2025 Lusail live video tv oggi domenica 30 novembre: orario, cronaca, ordine d’arrivo e vincitore. ilsussidiario.net scrive

Tutte le notizie di domenica 26 ottobre: Lazio-Juve 1-0, Tudor allontana le dimissioni - Roma, parla Gasperini: “Sono entrati bene tutti, ma è chiaro che in attacco io sto cercando di trovare delle risoluzioni perché è stato il punto meno prolifico della squadra fino ad adesso che ... Scrive calciomercato.it

Diretta Formula 1/ Verstappen vince e sogna: squalificate le McLaren! (Gp Las Vegas 2025 23 novembre) - Diretta Formula 1 gara GP Las Vegas 2025: squalificate le due McLaren per fondo irregolare, a questo punto Max Verstappen sogna davvero. Scrive ilsussidiario.net