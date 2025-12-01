Diouf sorprende l’Inter | da centrocampista a vice-Dumfries ora Chivu ci pensa davvero
Da settimane all’Inter si respirava un’aria strana. Bastava guardare la squadra senza Denzel Dumfries per capire quanto il suo dinamismo fosse diventato irrinunciabile. Contro il Milan prima e contro l’Atletico Madrid poi, i nerazzurri hanno pagato ogni centimetro lasciato sulla fascia destra. Tutti si chiedevano chi potesse colmare quel vuoto, e nessuno, fino a pochi giorni fa, avrebbe fatto il nome di Andy Diouf. Eppure il calcio vive per questi ribaltamenti. L’ex Lens era arrivato in estate come mezzala di lotta e qualità, destinato ad aggiungersi alla già folta schiera di centrocampisti centrali. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Chivu "sperimenta" Diouf da esterno destro Ecco come il tecnico è arrivato a questa decisione per Pisa Inter - facebook.com Vai su Facebook
Diouf al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo centrocampista dell'Inter - Acquistato per circa 20 milioni più 5 di bonus dal Lens, Andy Diouf è fin qui il colpo a sorpresa del calciomercato dell'Inter. Lo riporta gazzetta.it
Una famiglia di calciatori, le registrazioni per “migliorarsi” e l’Italia nel destino: alla scoperta di Andy Diouf, nuovo centrocampista dell’Inter - Ad Andy Diouf – nuovo centrocampista dell’Inter per il quale si attende solo l’ufficialità – non ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Diouf all'Inter, è ufficiale: i dettagli dell'accordo con il Lens - Il comunicato dell'Inter: "Adattarsi, affrontare gli ostacoli, avere il coraggio di fermarsi e ripartire per inseguire una passione, un sogno scritto nel proprio destino: nel corso della sua breve ... Lo riporta corrieredellosport.it