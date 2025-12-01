Diouf sorprende l’Inter | da centrocampista a vice-Dumfries ora Chivu ci pensa davvero

Serieagoal.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da settimane all’Inter si respirava un’aria strana. Bastava guardare la squadra senza Denzel Dumfries per capire quanto il suo dinamismo fosse diventato irrinunciabile. Contro il Milan prima e contro l’Atletico Madrid poi, i nerazzurri hanno pagato ogni centimetro lasciato sulla fascia destra. Tutti si chiedevano chi potesse colmare quel vuoto, e nessuno, fino a pochi giorni fa, avrebbe fatto il nome di Andy Diouf. Eppure il calcio vive per questi ribaltamenti. L’ex Lens era arrivato in estate come mezzala di lotta e qualità, destinato ad aggiungersi alla già folta schiera di centrocampisti centrali. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

diouf sorprende l8217inter da centrocampista a vice dumfries ora chivu ci pensa davvero

© Serieagoal.it - Diouf sorprende l’Inter: da centrocampista a vice-Dumfries, ora Chivu ci pensa davvero

Contenuti che potrebbero interessarti

Diouf al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo centrocampista dell'Inter - Acquistato per circa 20 milioni più 5 di bonus dal Lens, Andy Diouf è fin qui il colpo a sorpresa del calciomercato dell'Inter. Lo riporta gazzetta.it

Una famiglia di calciatori, le registrazioni per “migliorarsi” e l’Italia nel destino: alla scoperta di Andy Diouf, nuovo centrocampista dell’Inter - Ad Andy Diouf – nuovo centrocampista dell’Inter per il quale si attende solo l’ufficialità – non ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Diouf all'Inter, è ufficiale: i dettagli dell'accordo con il Lens - Il comunicato dell'Inter: "Adattarsi, affrontare gli ostacoli, avere il coraggio di fermarsi e ripartire per inseguire una passione, un sogno scritto nel proprio destino: nel corso della sua breve ... Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Diouf Sorprende L8217inter Centrocampista