Diouf sorprende da esterno destro anche in Pisa Inter ecco da dove nasce l’idea di Chivu di provarlo lì | il retroscena

di Giuseppe Colicchia sul cambio di ruolo. Aspetti il rilancio di Luis Henrique e ti ritrovi, a sorpresa, Andy Diouf. Il centrocampista francese, arrivato in estate dal Lens per una cifra importante vicina ai 25 milioni di euro (bonus compresi), sembrava già essere stato catalogato frettolosamente come un “reso” da effettuare al più presto. Le sue prime, brevi apparizioni con la maglia della Beneamata erano state caratterizzate da giocate goffe, alimentando lo scetticismo di chi lo vedeva solo come il costoso ripiego dopo il mancato arrivo di Manu Koné, il mediano finito poi alla Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Diouf sorprende da esterno destro anche in Pisa Inter, ecco da dove nasce l’idea di Chivu di provarlo lì: il retroscena

Leggi anche questi approfondimenti

Luis Henrique BOCCIATO anche oggi! "Ha paura a puntare l’uomo, la gioca sempre indietro. Rischia di essere sorpassato anche da Diouf" - facebook.com Vai su Facebook

Diouf, 10 minuti sorprendenti nel derby. E la spiegazione di Chivu non depone a favore di Luis Henrique - Se per l'Inter c'è qualcosa di positivo da estrapolare dalla cocente delusione del derby, oltre alla prestazione in generale che avrebbe meritato un risultato ben diverso, è l'impatto avuto sulla gara ... Lo riporta msn.com

Diouf, i 7 gol nello Slavia Praga e la firma con il West Ham - Con diciannove milioni di sterline ha preso uno dei centrocampisti esterni più promettenti: El Hadji Malick Diouf, senegalese, classe 2004, mancino, sette gol nell’ultima ... corrieredellosport.it scrive