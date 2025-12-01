Diouf | Non mi interessa il ruolo voglio aiutare la squadra

Diouf. La vittoria torna a far sorridere l’ Inter di Cristian Chivu, che dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Atletico Madrid riesce finalmente a ritrovare i tre punti in un campo tutt’altro che semplice. Il Pisa, infatti, per oltre un’ora ha saputo mettere in difficoltà i nerazzurri, con un pressing aggressivo e un’intensità che ha richiesto pazienza e lucidità agli uomini di Chivu. A risolvere la sfida è stato Lautaro Martinez, autore di una doppietta che ha cambiato l’inerzia del match: prima finalizzando l’assist perfetto di Esposito, poi firmando il raddoppio su invenzione di Barella. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

#Diouf: "Ovviamente non è la stessa cosa se gioco quinto perché non è lo stesso ruolo. Io gioco meglio in mezzo, da numero 8, ma non c'è problema, a me interessa solo aiutare la squadra. Ora devo spingere, step by step. Non ho mai giocato in questo ruolo, - facebook.com Vai su Facebook

