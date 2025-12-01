Diouf la metamorfosi in esterno per risolvere l’emergenza sulla destra | il confronto con Luis Henrique è impietoso!

Inter News 24 Diouf, la metamorfosi in esterno per risolvere l’emergenza sulla destra: può essere lui il vice Dumfries di cui Chivu aveva bisogno?. Andy Diouf è il jolly a sorpresa che non ti aspetti nello scacchiere tattico dell’Inter. Acquistato in estate dal Lens per garantire qualità e sostanza come interno di centrocampo, il francese si sta trasformando inaspettatamente in una risorsa preziosa sulla corsia laterale. Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, lo ha schierato a sorpresa come esterno a tutta fascia nella trasferta contro il Pisa, e il classe 2003 non ha affatto deluso le aspettative, pur agendo in un ruolo insolito per le sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Internews24.com

