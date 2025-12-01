Diouf la metamorfosi in esterno per risolvere l’emergenza sulla destra | il confronto con Luis Henrique è impietoso!
Inter News 24 Diouf, la metamorfosi in esterno per risolvere l’emergenza sulla destra: può essere lui il vice Dumfries di cui Chivu aveva bisogno?. Andy Diouf è il jolly a sorpresa che non ti aspetti nello scacchiere tattico dell’Inter. Acquistato in estate dal Lens per garantire qualità e sostanza come interno di centrocampo, il francese si sta trasformando inaspettatamente in una risorsa preziosa sulla corsia laterale. Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, lo ha schierato a sorpresa come esterno a tutta fascia nella trasferta contro il Pisa, e il classe 2003 non ha affatto deluso le aspettative, pur agendo in un ruolo insolito per le sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Moretto: “Il Napoli ha offerto cifre importanti per Andy Diouf, ma l’Inter ha fatto irruzione e si è accaparrata il calciatore. Il francese a gennaio rimarrà all’Inter, non ci sono possibilità di cessione”. - facebook.com Vai su Facebook
Sfumato Diouf, quale esterno sinistro servirebbe all’Atalanta? Ecco il profilo di Diego Moreira (che non è niente male) - S fumato il tentativo di portare in nerazzurro l’esterno sinistro dello Slavia Paraga, Malick Diouf, forse per calcolo (il suo acquisto avrebbe occupato l’unica slot disponibile per extra UE), o più ... Da ecodibergamo.it
Atalanta, continua l'inseguimento per Diouf. Ma c'è il tema slot extracomunitario da valutare - L'Atalanta continua a seguire da vicino El Hadji Malick Diouf, esterno sinistro dello Slavia Praga, visto come un rinforzo prezioso per la fascia mancina. Secondo tuttomercatoweb.com
La Triestina vuole l'esterno del Tromso El Hadji Diouf, ma deve coinvolgere un club di A - Come già emerso stamattina, la Triestina punta al mercato norvegese per la sessione di gennaio, con Alex Menta che sul proprio taccuino ha inserito il diciottenne senegalese El Hadji Malick Diouf: la ... Lo riporta tuttomercatoweb.com