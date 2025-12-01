Digital omnibus cosa prevede il piano dell’Ue sul digitale

L’Unione europea ha avviato una revisione profonda del proprio diritto digitale con il pacchetto Digital Omnibus, un intervento pensato per semplificare un sistema normativo diventato negli anni sempre più stratificato. L’obiettivo è costruire un’architettura unica e coerente, capace di tenere insieme privacy, mercato digitale, sicurezza informatica e sviluppo dell’ intelligenza artificiale. La Commissione europea punta a rendere le regole più flessibili e comprensibili, riducendo gli oneri per imprese e cittadini. Il pacchetto interviene sul cuore della regolazione europea: dal  GDPR  alla direttiva  ePrivacy, fino all’ AI Act. 🔗 Leggi su Lettera43.it

