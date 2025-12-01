Diffondono spari e frasi in arabo da una cassa bluetooth al centro commerciale | denunciati tre minorenni a Bari

Tre ragazzini tra 12 e 13 anni hanno diffuso in un Mediaworld di Casamassima un audio con spari e frasi in arabo, scatenando il panico. Identificati e denunciati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

