Difesa comune e asset russi la sfida che Kallas lancia ai Ventisette
La conferenza stampa di Kaja Kallas ha mostrato una Commissione che tenta di spingere l’Unione oltre la gestione emergenziale della guerra e verso un salto politico che definisca il ruolo dell’Europa nella sicurezza del continente. La vicepresidente ha insistito sul fatto che il punto centrale non è soltanto il livello degli aiuti a Kyiv, ma la capacità dei Ventisette di sostenere un’impostazione che riduca lo spazio di manovra della Russia e impedisca che la pressione ricada interamente sulla parte aggredita. Nel dibattito interno, tra resistenze sulla gestione degli asset russi congelati e lentezze negli impegni industriali, Kallas ha cercato di ricomporre la discussione in una prospettiva più ampia, legata alla tenuta geopolitica dell’Ue e alla credibilità del suo percorso verso una difesa comune. 🔗 Leggi su Formiche.net
