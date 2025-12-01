La Corte d’assise d’appello di Sassari ha confermato la condanna all’ergastolo per Davide Iannelli, 55 anni, riconosciuto colpevole dell’omicidio del suo vicino di casa, Tony Cozzolino (nella foto), avvenuto tre anni fa a Olbia. Anche in secondo grado i giudici, presieduti da Salvatore Marinaro, hanno ritenuto sussistente l’ aggravante della crudeltà, rigettando integralmente le richieste della difesa. I legali di Iannelli, Abele e Cristina Cherchi, avevano tentato di ottenere una riduzione della pena sostenendo la tesi della legittima difesa e chiedendo la riqualificazione del fatto da omicidio volontario a preterintenzionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Diede fuoco a vicino, ergastolo anche in appello: confermata l'aggravante della crudeltà