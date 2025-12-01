Die My Love la maternità tra amore e follia
Titolo: Die My Love Titolo originale: Die My Love Regia: Lynne Ramsay Paese di produzione anno durata: Gran Bretagna, Canada 2025 118 min. Sceneggiatura: Lynne Ramsay, Enda Walsh Fotografia: Seamus McGarvey Montaggio: Toni Froschhammer, Adam Biskupski Suono: Raife Burchell, Lynne Ramsay, George Vjestica Cast: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Nick Nolte, Sissy Spacek, Lakeith Stanfield, Sarah Lind, Debs Howard, Victor Zinck Jr., Luke Camilleri, Tom Carey, Lauren Viau Produzione: Black Label Media, Excellent Cadaver, Sikelia Productions Distribuzione: MUBI Programmazione: Notorious Cinemas Curno, Lo Schermo Bianco (Lab80), UCI Cinemas Orio, Arcadia Stezzano, Starplex Romano di Lombardia, Treviglio Anteo spazioCinema È finita la pace, in questo mondo, sia nelle grandi città che nelle piccole cittadine rurali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
