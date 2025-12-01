Didio e Minicucci a segno Vigor non basta Alonzi
ATLETICO 2 VIGOR SENIGALLIA 1 ATLETICO (3-4-1-2): Di Giorgio; Camilloni, Feltrin, Nonni; Bucco, Vechiarello, Coppola (34’st Muro), Sardo (39’st Antoniazzi); Forgione (28’st Belloni); Minicucci (16’st Sbrissa), Didio (13’st Maio). A disp.: Galbiati, Gafuri, Luzi, Carbone. All.: Simone Seccardini VIGOR SENIGALLIA (4-3-3): Novelli; De Marco, Tomba, Magi (39’st Parrinello), Shkambai (34’st Beu); Tonelli (6’pt Caprari), Gambini, Milli (36’pt Subissati); Braconi (22’st Balleelo), De Feo, Alonzi. A disp.: Taina, Bucari, Parrinello, Urso, Pompilio. All.: Aldo Clementi. Arbitro: Iudicone di Formia Reti: 17’pt Didio, 45’pt Minicucci, 24’st Alonzi su rigore Note. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Serie D girone F: Atletico Ascoli-Vigor Senigallia 2-1, Didio e Minicucci confezionano il sesto successo picenotime.it/it/pagine/59F8… #seried Vai su X