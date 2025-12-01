Diciassettenne aggredito in via Gioeni da un gruppo di coetanei | caccia agli aggressori
Un ragazzo di 17 anni è stato aggredito in strada da un gruppo composto da almeno quattro coetanei per motivi ancora da chiarire. L’episodio si è verificato intorno alle 2 della notte tra sabato e domenica in via Gioeni.Il giovane, colpito con calci e pugni, è rimasto a terra ferito ma ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
