Diciassettenne aggredito in via Gioeni da un gruppo di coetanei | caccia agli aggressori

Agrigentonotizie.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 17 anni è stato aggredito in strada da un gruppo composto da almeno quattro coetanei per motivi ancora da chiarire. L’episodio si è verificato intorno alle 2 della notte tra sabato e domenica in via Gioeni.Il giovane, colpito con calci e pugni, è rimasto a terra ferito ma ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

