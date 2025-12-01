Dicembre maratona Imu Sconti e agevolazioni ecco quando scattano

Firenze, 1 dicembre 2025 – Per i proprietari di immobili torna l'appuntamento con il saldo Imu 2025. La scadenza è fissata al 16 dicembre, data entro la quale va versato l'importo definitivo dell'imposta municipale propria. L'acconto di giugno, come ogni anno, è stato versato su un'aliquota provvisoria, spesso quella dell'anno precedente, mentre il conguaglio di dicembre deve essere calcolato sulle aliquote definitive deliberate entro ottobre dai Comuni. L'Imu è dovuta per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale, ma anche per queste ultime se si tratta di immobili di lusso (categorie A1, A8 e A9).

