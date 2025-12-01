Diabete quali sono i livelli ideali di glicemia per prevenire ictus e infarti

Trecentoquarantasei milioni di pazienti a livello globale e diagnosi in aumento in maniera esponenziale. Questa è la triste fotografia del diabete, una patologia metabolica caratterizzata da iperglicemia, ovvero un eccesso di glucosio nel sangue. La scienza ha dimostrato che esiste una stretta relazione tra questo disturbo e le malattie cardiovascolari, tra cui ictus e infarto. È possibile prevenire le conseguenze della glicemia alta e quali sono i valori ideali della stessa? Scopriamolo insieme. Anche i giovani possono svilupparlo. Sebbene il diabete colpisca prevalentemente gli individui con più di 50 anni, negli ultimi anni sono stati registrati sempre più casi nella fascia di età compresa fra i 35 e i 40 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Diabete, quali sono i livelli ideali di glicemia per prevenire ictus e infarti

