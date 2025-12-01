Di Pasquale | A Zelensk y resta solo un governo di unità
Direttore dell’Osservatorio Ucraina all’Istituto Gino Germani, Massimiliano Di Pasquale è un pesarese con moglie ucraina che si occupa di Ucraina da ormai un quarto di secolo. Sulla storia, l’identità e l’attualità del paese ha scritto tre libri: “Ucraina terra di confine. Viaggi nell'Europa sconosciuta” (2012), “Abbecedario ucraino”, uscito nel 2018, e “Abbecedario ucraino 2”, del 2021. Ma in più è autore di vari studi ad esempio su Russia e antisemitismo, sulle “misure attive” di disinformazione russe e sull’influenza russa sulla cultura, sul mondo accademico e sui think tank italiani. Gli abbiamo chiesto un commento sugli ultimi sviluppi a Kiev. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La verità è che il castello costruito in questi anni a Kiev sta iniziando a scricchiolare. Soltanto in Europa non se ne stanno accorgendo. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/crolla-il-sistema-zelensky e iscrivetevi al mio canale Substack - facebook.com Vai su Facebook
De Pasquale resta "declassato". Il Tar boccia il ricorso anti Csm: "Condotte gravi sul caso Eni" - Il Tribunale amministrativo: "Carenza di imparzialità nella funzione di pubblico ministero". ilgiorno.it scrive
Zelensky resta in trincea: "Mosca prepara nuove offensive" - Zelensky ormai ha compreso di non essere ospite gradito in Alaska, e l'estromissione dai colloqui di pace lo sta trasformando in un'anima in pena. Come scrive ilgiornale.it
Zelensky critica Mosca: 2.935 violazioni del cessate il fuoco pasquale da parte della Russia - "Questa giornata non è stata sufficiente a Mosca per rispondere né alla proposta di un cessate il fuoco completo di 30 giorni dopo Pasqua, né alla proposta di estendere almeno il cessate il fuoco nei ... Come scrive quotidiano.net