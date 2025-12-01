Di Gregorio o Perin chi è il titolare? La risposta di Spalletti | Mattia per me è perfetto ma voglio dire questa cosa a Michele

. Le parole del tecnico. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza alla vigilia di Juve Udinese, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. Così sulle gerarchie tra i pali. RUOLO DEL PORTIERE – «Per me è facile. Io devo essere aperto a sentire e vedere ciò che succede giorno dopo giorno in campo. Di Gregorio è il titolare per me, ma continuo a vedere le belle parate che si fanno anche degli altri portieri. Mattia è importante anche come uomo di spogliatoio, ha personalità, ha influenza perché lo seguono, lo sentono quando parla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio o Perin, chi è il titolare? La risposta di Spalletti: «Mattia per me è perfetto, ma voglio dire questa cosa a Michele»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Perin maggiore di Di Gregorio!? #juventuscagliari #juventus #juve #cagliari #seriea #ocwsport - facebook.com Vai su Facebook

#Perin o #DiGregorio? #Spalletti sorprende tutti Vai su X

Di Gregorio, Tudor non ha dubbi: la scelta su Perin invocato titolare Juve - La solitudine del numero uno, quella di chi guarda di fronte a sé e vede tutto il campo, si gira e non vede altro che uno sfondo quadrettato dalla rete di porta. Come scrive tuttosport.com

Pagina 0 | Di Gregorio, Tudor non ha dubbi: la scelta su Perin invocato titolare Juve - La solitudine del numero uno, quella di chi guarda di fronte a sé e vede tutto il campo, si gira e non vede altro che uno sfondo quadrettato dalla rete di porta. Da tuttosport.com

Lazio-Juventus, chance per Perin: Tudor lancia il portiere titolare al posto di Di Gregorio - A Igor Tudor gli scivolano via le voci su un possibile esonero, l'allenatore è concentrato sulla gara contro la Lazio ma sa che a questa Juventus serve una scossa per raddrizzare la stagione dopo 12 ... Secondo calciomercato.com

Perché ha giocato Perin titolare e non Di Gregorio in Lazio-Juventus: la scelta di Tudor - Quella di ieri all'Olimpico non è stata una gran serata per la Juventus, che ha perso in casa della Lazio affondata da un gol di Toma Basic, rimasto fuori lista per oltre un anno e reinserito qualche ... Scrive calciomercato.com

Juventus, Perin in vantaggio su Di Gregorio: col Villarreal potrebbe toccare a lui - Probabile chance da titolare per Mattia Perin nella sfida di questa sera della Juventus contro il Villarreal all'Estadio de la Ceramica. Scrive tuttomercatoweb.com