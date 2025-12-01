Di Gennaro non ci gira intorno | Fagioli alla Fiorentina non sta servendo a nulla Il talento non basta c’è bisogno di anima

Di Gennaro non ci gira intorno: «Fagioli alla Fiorentina non sta servendo a nulla. Il talento non basta». Le dure dichiarazioni dell’ex giocatore. Antonio Di Gennaro, ex centrocampista della  Fiorentina  e oggi commentatore sportivo, ha analizzato in maniera  molto netta  il  delicato momento  attraversato dalla squadra di  Paolo Vanoli, attualmente ultima in classifica. Intervenuto a  Radio Firenze Viola,  Di Gennaro  ha espresso la sua  profonda preoccupazione, lanciando un  appello ai tifosi  e criticando la  mancanza di “anima”  nello spogliatoio. La crisi inimmaginabile: tifosi unica spinta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

