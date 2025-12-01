Di Gennaro non ci gira intorno | Fagioli alla Fiorentina non sta servendo a nulla Il talento non basta c’è bisogno di anima

Di Gennaro non ci gira intorno: «Fagioli alla Fiorentina non sta servendo a nulla. Il talento non basta». Le dure dichiarazioni dell’ex giocatore. Antonio Di Gennaro, ex centrocampista della Fiorentina e oggi commentatore sportivo, ha analizzato in maniera molto netta il delicato momento attraversato dalla squadra di Paolo Vanoli, attualmente ultima in classifica. Intervenuto a Radio Firenze Viola, Di Gennaro ha espresso la sua profonda preoccupazione, lanciando un appello ai tifosi e criticando la mancanza di “anima” nello spogliatoio. La crisi inimmaginabile: tifosi unica spinta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gennaro non ci gira intorno: «Fagioli alla Fiorentina non sta servendo a nulla. Il talento non basta, c’è bisogno di anima»

