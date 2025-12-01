Devianza Minorile Non Solo Povertà Educativa Ma Fragilità Psicosociale
Intervista alla sociologa e criminologa Dott.ssa Alessia Belgianni La devianza minorile non è un fenomeno isolato, ma un problema radicato e complesso che coinvolge giovani, famiglie, scuole e l’intera comunità. Per esplorare le dinamiche, le cause e le possibili strategie di prevenzione, abbiamo intervistato la Dott.ssa Alessia Belgianni, sociologa e criminologa, esperta nel campo del disagio giovanile.Il messaggio centrale è chi aro: la devianza è un fenomeno multifattoriale e multimodale, che va ben oltre la semplice “povertà educativa”. La Dott.ssa Belgianni ha evidenziato come le cause non siano solo sociali, ma anche profondamente psicologiche. 🔗 Leggi su Parlami.eu
