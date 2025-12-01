Detti proverbi e tradizioni del mese di dicembre

Dicembre segna un passaggio di stagione e porta con sé uno dei momenti astronomici più significativi dell’anno, atteso e osservato da millenni: il solstizio d’inverno, momento in cui il buio è al massimo. Ma l’appuntamento astronomico, oltre a rappresentare il punto più buio dell’anno, segna anche la graduale ripresa della luce, che lentamente, proprio a partire dal solstizio, rinasce. Nel 2025 il solstizio d'inverno cadrà domenica 21 dicembre. Fin dall’antichità i giorni del solstizio segnavano un passaggio e un momento delicato del calendario agricolo: un confine tra la stagione del riposo dei campi e la promessa del ritorno della luce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Detti, proverbi e tradizioni del mese di dicembre

Approfondisci con queste news

Oggi è la festa di San Martino, celebre ricorrenza della tradizione contadina. Parliamo di uno dei Santi più celebri perché a lui sono legati detti, proverbi, riti, usanze e tradizioni della nostra terra. La leggenda narra che il giovane Martino, avviato alla carriera - facebook.com Vai su Facebook

Detti, proverbi e tradizioni del mese di dicembre - Il buio e il solstizio d’inverno, il graduale ritorno della luce e l’attesa del Natale: alla scoperta del mese secondo il folklore e la tradizione popolare ... Come scrive msn.com

Proverbi e detti di primavera: un viaggio attraverso le tradizioni del mondo - Da sempre fonte di ispirazione per le culture di tutto il mondo, l’arrivo della primavera segna il tempo della rinascita: la natura si sveglia, gradualmente inizia la stagione degli amori e gli ... Si legge su quotidiano.net

Candelora, oggi 2 febbraio la festa: significato, tradizione e proverbi. E cosa c'entra il meteo - Una festa religiosa molto sentita specie in alcune regioni, Sardegna e Sicilia in testa. Da corriereadriatico.it

Si celebra oggi la Candelora (o la Marmotta): festa, tradizioni e proverbi. Ecco cosa c'entra il meteo - In tutto il resto del mondo è invece il Giorno della Marmotta. Come scrive quotidianodipuglia.it

Candelora 2025, domenica 2 febbraio la festa: origini, significato, proverbi, riti e il legame con il meteo - Nel corso degli anni la Candelora ha assunto sempre più importanza e sono tanti i detti popolari legati a questa festa "meteorologica". Riporta ilmessaggero.it

Candelora 2025, perché si festeggia oggi: «Occhi al cielo per capire come sarà la primavera». Significato, tradizioni e salute - Tra i più noti troviamo: «Per la santa Candelora se nevica o se plora, dell’inverno siamo fora»: se il 2 febbraio ... leggo.it scrive