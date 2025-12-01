Detenzione di droga e materia esplosivo | arrestato 31enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente da pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 27 novembre, a Scafati (SA), i Carabineri della locale Tenenza hanno arrestato un 31enne del posto, indagato per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” e detenzione illegale di materiale esplosivo”. Nel corso di una perquisizione, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità dell’arrestato sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish, suddivise in dosi, per un peso complessivo di circa 138 grammi, nonché due artifizi pirotecnici di fattura artigianale del peso di circa 100 grammi ciascuno, per la cui messa in sicurezza si è reso necessario l’intervento dell’Aliquota Artificieri e Antisabotaggio del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Detenzione di droga e materia esplosivo: arrestato 31enne

