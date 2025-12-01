Désiré Doué si racconta | Il Golden Boy è il frutto del lavoro collettivo sono molto felice di ricevere questo premio Finale di Champions? Uno dei giorni più belli

siré Doué si racconta a Tuttosport. Il giovane talento del Paris Saint-Germain ha ricevuto il premio Golden Boy 2025 come miglior Under 21 dell’anno Il ventenne Désiré Doué, talento del Paris Saint-Germain, riceverà stasera a Torino il premio Golden Boy 2025 come miglior Under 21 dell’anno. Raggiante per il traguardo individuale, il franco-ivoriano sottolinea l’importanza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

