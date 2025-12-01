Derby amaro per il Milan Primavera | l’Inter vince 2-0 in casa

Il Milan Primavera torna in campo, ma il verdetto è amaro: 2-0 nel derby di Milano a favore dell'Inter: il resoconto del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Derby amaro per il Milan Primavera: l’Inter vince 2-0 in casa

Approfondisci con queste news

VOLLEY A1F / Derby amaro per Cuneo, Novara passa per 0-3 Le Gatte di coach Salvagni accendono il palazzetto nel secondo parziale, ma l'Igor resta più lucida e conquista l'intera posta in palio. Premiata MVP del match Lina Alsmeier. Leggi la notizia su #T - facebook.com Vai su Facebook

#Inter, #LautaroMartinez: "Derby? Abbiamo l'amaro in bocca, ma siamo consapevoli della prestazione. Avremmo meritato di più"️ #MilanPress Vai su X

Milan Primavera ko nel derby, Renna: "La disattenzione difensiva ha condizionato la partita" - Un risultato che Giovanni Renna, tecnico della formazione Under 20 rossonera, commenta così ai canali ufficiali del club: "S ... Lo riporta msn.com

Primavera, il derby di Milano torna a colorarsi di nerazzurro: Iddrissou e Mancuso stendono il Milan - Con le dovute proporzioni, l'Inter U20 riesce a 'vendicare' la sconfitta dei giocatori più grandi di una settimana fa battendo i pari età del Milan al Konami Centre ... Come scrive fcinternews.it

Il Derby Primavera all'Inter: 2-0 con Idrissou e Mancuso. Milan sconfitto, 13esimo e in crisi - Com'è andato il derby tra Inter e Milan nel campionato Primavera. Si legge su msn.com

Domenica c'è il derby Primavera tra Inter e Milan: fischio di inizio alle ore 13.00 - Dopo quello tra le prime squadre, questo weekend ci sarà un altro derby, quello tra le due formazioni Primavera. Da milannews.it

Inter Milan, Savicevic tra ricordi e derby: «Parla la classifica: Inter forte, ma niente favoriti. Esposito una sorpresa, Modric sempre un top. I primi anni dovevo adattarmi» - L’ex fuoriclasse del Milan ripercorre le sue stracittandine attraverso alcuni episodi e analizza quella di questa sera In un’intervista rilasciata alla Gazz ... Da calcionews24.com

DIRETTA/ Cremonese Milan Primavera (risultato finale 0-1): Ossola decide il derby! (oggi 27 settembre 2025) - Non è più cambiato il risultato, il gol segnato da Ossola al 19’ minuto di gioco nel corso del primo tempo ha quindi deciso la diretta Cremonese Milan Primavera, il derby lombardo valido per la sesta ... Da ilsussidiario.net