Denise Pipitone la giornalista di Quarto Grado assolta | la decisione del tribunale
Il mistero di Denise Pipitone continua a tenere tutti col fiato sospeso da oltre vent'anni. Ogni piccolo dettaglio, ogni nuova pista o azione legale, riapre ferite che non si sono mai del tutto rimarginate. La scomparsa della bambina, avvenuta il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, resta uno dei casi più dolorosi e intricati della cronaca italiana. Una storia fatta di indagini interrotte, segnalazioni da ogni parte del mondo, processi che non hanno portato a nulla e una famiglia che, nonostante tutto, non ha mai smesso di lottare per la verità. Nel corso del tempo, le ricostruzioni si sono moltiplicate e le ipotesi investigative si sono sovrapposte.
