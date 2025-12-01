Denise Pipitone la decisione del tribunale sulla giornalista di Quarto Grado

Nel dibattito infinito che da oltre vent’anni accompagna il mistero della scomparsa di Denise Pipitone, ogni dettaglio, ogni testimonianza e ogni nuova azione giudiziaria continua a riaprire ferite che non si sono mai del tutto rimarginate. Il caso della bambina sparita l’1 settembre 2004 a Mazara del Vallo resta uno degli enigmi più dolorosi e complessi della cronaca italiana: una vicenda segnata da piste interrotte, segnalazioni da mezzo mondo, processi finiti nel nulla e una famiglia che, nonostante tutto, non ha mai smesso di cercare la verità. Nel tempo, le ricostruzioni si sono moltiplicate, le ipotesi investigative si sono sovrapposte, ma l’unica certezza rimasta è l’assenza di Denise e l’attesa incrollabile di chi continua a invocare giustizia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it