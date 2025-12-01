Demon slayer il film imperdibile del 2025 che hai perso

il successo silenzioso di un film anime sottovalutato nel 2025. Il 2025 si conferma come uno degli anni più importanti per i film d’animazione giapponese, grazie a opere come Demon Slayer: Infinity Castle e Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, che hanno dominato le sale cinematografiche e hanno raggiunto posizioni di rilievo nelle classifiche di incasso annuali. Mentre le attenzioni erano focalizzate su queste produzioni, un altro film molto meno pubblicizzato ha conquistato il pubblico, dimostrando come anche le produzioni meno mainstream possano lasciare il segno. un film anime di rilievo che passa inosservato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Demon slayer il film imperdibile del 2025 che hai perso

