Demon slayer e chainsaw man rivoluzionano le tendenze anime del 2025

l’andamento delle pellicole anime nel mercato cinematografico internazionale. Il panorama dell’industria dell’animazione giapponese nel 2025 si distingue per un crescente successo nelle proiezioni in sala, nonostante una diminuzione nel numero di titoli distribuiti rispetto agli anni precedenti. questa tendenza evidenzia una maturazione del mercato, dove pochi film altamente performanti sostituiscono la quantità di produzioni meno remunerative. Il fenomeno, che si manifesta con risultati di incasso record e un’attenzione crescente del pubblico occidentale, implica cambiamenti strategici nella distribuzione e promozione delle pellicole anime, favorendo le produzioni di grandi IP e il ritorno di titoli leggendari. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Demon slayer e chainsaw man rivoluzionano le tendenze anime del 2025

