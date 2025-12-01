Demografia futuro a picco | Ferrara perderà quasi 16mila persone entro il 2050
Uno scenario poco promettente per Ferrara e provincia. L’analisi effettuata da Cds Cultura sulla base dei dati Istat ha evidenziato che dal 2024 al 2050, lo studio sulle previsioni comunali della popolazione prevede un calo della popolazione di 15.869 abitanti. Tutte le altre province della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
