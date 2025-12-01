Delitto di Garlasco l’ex pm Venditti | Pagato per archiviare Sempio? Accusa ridicola

L’accusa di aver ricevuto soldi per archiviare la posizione di Andrea Sempio, nell’indagine sul delitto di Garlasco, “è, come ho già ripetuto più volte, non infondata, ridicola. E dico solo questo”. Così l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, in un’intervista al Tg1. Alla domanda se ci sia un accanimento da parte dei magistrati della Procura di Brescia nei suoi confronti, Venditti risponde: “Questa è una domanda che bisogna fare a loro. Io mi limito a valutare i fatti e i fatti sono questi: tre perquisizioni nell’arco neppure di un mese non è una cosa normale”. “Indagine su Sempio eccesso di zelo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto di Garlasco, l’ex pm Venditti: “Pagato per archiviare Sempio? Accusa ridicola”

