Deddè da Amici a Sanremo Giovani 2025 | È stata un’emozione enorme Ora tanta musica in arrivo – Intervista Video

Deddè, all’anagrafe Gabriele Giuseppe Mazza, è un giovane cantautore nato a Torre del Greco (Napoli). Durante il suo percorso musicale prima di accedere alle selezioni di Sanremo Giovani ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi con l’inedito “Periferia”, ottenendo ottimi consensi. Il giovane cantante è stato protagonista della terza puntata di Sanremo Giovani 2025 con il brano “Ddoje Criature” (Atlantic Records Italy Warner Music Italy), il nuovo singolo già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano, scritto insieme a Emmanuel Di Donna e Davide De Blasio, è la fotografia di momenti semplici e legami autentici. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Deddè, da Amici a Sanremo Giovani 2025: “È stata un’emozione enorme. Ora tanta musica in arrivo” – Intervista Video

