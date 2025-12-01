Deadpool & Wolverine è stato davvero un successo? Un report di Forbes svela un budget stellare

Alcuni documenti ufficiali rivelerebbero dei costi di produzione più elevati rispetto a quanto inizialmente riportato, ridimensionando i guadagni del film. Il successo di Deadpool & Wolverine potrebbe essere ridimensionato dopo nuove indiscrezioni riguardanti il budget necessario a realizzare il primo film dedicato alla storia di Wade Wilson prodotto dalla Marvel e Disney. I guadagni ottenuti dal progetto, inizialmente considerati molto elevati, potrebbero essere infatti inferiori rispetto a quanto previsto. Un successo da mettere in discussione? Deadpool & Wolverine ha incassato in tutto il mondo 1,338 miliardi di dollari, rappresentando il miglior risultato ottenuto ai box office da un film vietato ai minori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Deadpool & Wolverine è stato davvero un successo? Un report di Forbes svela un budget stellare

