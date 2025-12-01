De Siervo | Gli arbitri stanno facendo bene

1 dic 2025

In occasione del Gran Galà del Calcio, l'amministratore delegato della Serie A promuove l'operato dei direttori di gara, sottolineando poi la bontà delle innovazioni tecnologiche a disposizione degli arbitri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

