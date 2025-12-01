De Siervo | Gli arbitri stanno facendo bene

In occasione del Gran Galà del Calcio, l'amministratore delegato della Serie A promuove l'operato dei direttori di gara, sottolineando poi la bontà delle innovazioni tecnologiche a disposizione degli arbitri.

Giocatori che fanno sceneggiate, allenatori e dirigenti che avvelenano i pozzi, arbitri che violentano le regole, tifosi incivili: uno studio UEFA dice che il nostro calcio è tra i più brutti d'Europa Una domanda: ma il ministro Abodi e i prodi Gravina e De Siervo han Vai su X

Gli arbitri italiani vanno a folate (di caxxate). Qualche stagione fa andarono in fissa su tutti i tocchi in area di mano (ricordate il povero de Ligt?). Poi è arrivato il momento dello step on foot. Dalla settimana scorsa è partita la moda del "fallo subito prima di comm - facebook.com Vai su Facebook

MN - Milan-Como a Perth? De Siervo: "Lo speriamo. Progetto innovativo per un risultato a lungo-medio periodo" - Luigi De Siervo, amminstratore delegato della Serie A, ha parlato ai media presenti al Gran Gala del Calcio AIC. Si legge su milannews.it

LEGA SERIE A - De Siervo: "Campionato strepitoso, speriamo che questa battaglia duri fino alla fine" - Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è intervenuto a margine del Gran Galà del Calcio in corso a Milano parlando del rendimento degli arbitri italiani: "Siamo aperti a ogni inn ... Secondo napolimagazine.com

De Siervo,Lega continua investire in tecnologia in aiuto arbitri - "La Lega Serie A continua a investire in tecnologia per supportare il lavoro degli ufficiali di gara. ansa.it scrive

Calcio e scommesse, De Siervo: "Il decreto dignità sta danneggiando lo sport" - L'AD ritiene che il Decreto Dignità ha un principio giusto, ma ha avuto applicazioni sbagliate che stanno danneggiando pesantemente lo sport», il pensiero di De Siervo. Si legge su laziopress.it

De Siervo: “Pirateria e stadi un problema, ma la A si sta evolvendo. Giuste alcune gare all’estero” - MILANO – Le comunicazioni degli arbitri allo stadio sulle scelte del Var, e il nuovo canale tv della Serie A. Scrive repubblica.it

De Siervo: “Campionato incerto: si va verso la contemporaneità nelle ultime due giornate” - Partite in contemporenea nel massimo campionato per non dare vantaggi a nessuno, sia in chiave scudetto, sia per l'Europa che nella zona retrocessione. Segnala corrieredellosport.it