De Raho non ha scelta | deve andarsene
Il caso Striano è stato messo sotto il tappeto dalla stampa e le ragioni sono evidenti: ha svelato l’esistenza di una “fabbrica” di notizie che passavano dalle istituzioni (un ufficio della Direzione nazionale antimafia con accesso alle banche dati riservate dello Stato) ai giornali di sinistra; ha messo in luce che ci sono apparati che lavorano contro il governo Meloni fin dalla sua formazione; ha confermato che una parte della magistratura e dell’alta burocrazia sono ideologicamente ostili al centrodestra; chiama il Parlamento a dare una risposta alla situazione a dir poco imbarazzante in cui si trova l’onorevole Federico Cafiero De Raho che ha almeno tre parti in commedia: ex procuratore nazionale Antimafia (che girava alle procure le segnalazioni di Striano sui finanziamenti della Lega, un gigantesco flop investigativo); parlamentare del Movimento Cinque Stelle e membro della Commissione Antimafia (che indaga sul dossieraggio che avveniva mentre al comando c’era De Raho); ex magistrato che viene convocato dal procuratore di Perugia Raffaele Cantone (che guida l’indagine su Striano) a rispondere ad alcune domande come persona informata dei fatti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
