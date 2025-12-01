De Raho e quel pasticciaccio brutto dei dossier di Striano la Lega attacca | Indagò Siri per indebolirci
Emergono dettagli sempre più inquietanti e scandalosi che riguardano il finanziere indagato Pasquale Striano e l’ex procuratore nazionale antimafia Francesco Cafiero de Raho, attualmente parlamentare 5Stelle e vicepresidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle mafie. Dalle carte giudiziarie e da quanto ricostruito da alcuno quotidiano emergono con chiarezza dossieraggi mirati contro il centrodestra, in particolare contro la Lega e il suo sottosegretario dell’epoca, Armando Siri. A questo proposito, il partito di Salvini «chiederà formalmente l’intervento del Guardasigilli Carlo Nordio, del presidente della Camera Lorenzo Fontana, del comandante generale delle Fiamme Gialle, Andrea De Gennaro». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
