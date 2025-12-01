Emergono dettagli sempre più inquietanti e scandalosi che riguardano il finanziere indagato Pasquale Striano e l’ex procuratore nazionale antimafia Francesco Cafiero de Raho, attualmente parlamentare 5Stelle e vicepresidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle mafie. Dalle carte giudiziarie e da quanto ricostruito da alcuno quotidiano emergono con chiarezza dossieraggi mirati contro il centrodestra, in particolare contro la Lega e il suo sottosegretario dell’epoca, Armando Siri. A questo proposito, il partito di Salvini «chiederà formalmente l’intervento del Guardasigilli Carlo Nordio, del presidente della Camera Lorenzo Fontana, del comandante generale delle Fiamme Gialle, Andrea De Gennaro». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - De Raho e quel pasticciaccio brutto dei dossier di Striano, la Lega attacca: “Indagò Siri per indebolirci”