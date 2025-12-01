De Maria | Albanese la libertà di stampa non è negoziabile il monito lo mandavano i fascisti

Repubblica.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il parlamentare Pd: “Il susseguirsi di dichiarazioni, prima sul ruolo di Hamas e poi sul raid alla Stampa, spazzano ogni dubbi. Ora il si ndaco Lepore rifletta sulla cittadinanza onoraria”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

