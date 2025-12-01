De Laurentiis | Se Dazn ci dovesse abbandonare come è successo in Francia saremmo tutti nei guai
Aurelio De Laurentiis sul palco del Galà del calcio, a Sky Sport: C’era Fabio Caressa che lo intervistava: «Le Nazionali? Se fossimo meno club, chiuderemmo il campionato anzitempo. E faremmo in modo che le Nazionali non ledano le società. «Il punto sono le retrocessioni, più che il numero di società. Se hai la spada di damocle di retrocedere e sei più piccola di Roma Napoli Juventus Inter, Milan, hai paura di investire. L’Nba le retrocessioni non le ha e i club sono diventati tutti miliardari». Caressa prova a parlare di merito sportivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
