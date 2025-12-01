De Laurentiis | Se DAZN ci abbandona come in Francia siamo nei guai Caressa in imbarazzo

Al Galà del Calcio arriva la stoccata del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a DAZN: "Se ci abbandona come in Francia, la Serie A finisce nei guai". Fabio Caressa in imbarazzo: "Non è elegante parlarne qui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Aurelio De Laurentiis è il solito fiume in piena Sul palco del Gran Galà del Calcio AIC, il presidente del Napoli non ha risparmiato DAZN, lanciando più di una frecciatina #DeLaurentiis #GranGalaAIC #GGDC2025 - facebook.com Vai su Facebook

De Laurentiis chiama, Conte risponde Il rapporto con la squadra è Segui il post-partita di #NapoliAtalanta con #Vamos!, LIVE ora su #DAZN Vai su X

De Laurentiis: “Se DAZN ci abbandona come in Francia, siamo nei guai”. Caressa in imbarazzo - Al Galà del Calcio arriva la stoccata del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a DAZN: "Se ci abbandona come in Francia, la Serie A finisce ... Secondo fanpage.it

De Laurentiis: «Se Dazn ci dovesse abbandonare come è successo in Francia, saremmo tutti nei guai» - De Laurentiis al Galà del calcio: «vorrei vedere i proprietari dei fondi, vorrei vedere i proprietari veri delle società che non appaiono mai» ... Da ilnapolista.it

De Laurentiis choc in diretta: “Dazn non lavora bene, ha commentatori filo-romanisti” - Il presidente del Napoli scatenato sul palco del Gran Gala del Calcio AIC lancia una stoccata alla piattaforma di streaming che detiene i diritti della Serie A ... Secondo msn.com

De Laurentiis contro Dazn: "Ci sono commentatori filo-romanisti..." - Il presidente del Napoli è intervenuto ai microfoni di SkySport durante il Gran Galà del Calcio che si è tenuto a Milano. lalaziosiamonoi.it scrive

De Laurentiis: "Il problema sono le retrocessioni", poi punge i telecronisti di DAZN - Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni al Gran Galà del Calcio 2025: 'Non si può più andare avanti così'. msn.com scrive

Saper vendere è un'arte: Napoli sano e vincente, De Laurentiis è un maestro - Da quando ha raccolto il Napoli dal fallimento, ormai ventuno anni fa, De Laurentiis l'ha guidato e gestito ispirandosi a una regola: ai calciatori ti puoi anche affezionare, ma mai al punto da ... Secondo gazzetta.it