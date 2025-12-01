Un momento particolarmente positivo per il Napoli, che ha vinto nella partita di domenica sera contro la Roma e riaggancia nuovamente il primo posto, seppur in coabitazione con il Milan. Gli ultimi risultati hanno sicuramente fatto felice lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, che su X dopo le ultime vittorie molto importanti ha scritto alla squadra per dare il suo sostegno e per palesare la sua soddisfazione. Aurelio De Laurentiis torna a parlare del Napoli – spazionapoli.it News SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis parla a Sky. Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato poco prima dell’inizio della cerimonia del Gran Gala del Calcio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

De Laurentiis parla di Bologna – Napoli e non solo, che promessa: "Sono convinto succederà quest'anno"