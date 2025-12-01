De Laurentiis parla di Bologna – Napoli e non solo che promessa | Sono convinto succederà quest’anno
Un momento particolarmente positivo per il Napoli, che ha vinto nella partita di domenica sera contro la Roma e riaggancia nuovamente il primo posto, seppur in coabitazione con il Milan. Gli ultimi risultati hanno sicuramente fatto felice lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, che su X dopo le ultime vittorie molto importanti ha scritto alla squadra per dare il suo sostegno e per palesare la sua soddisfazione. Aurelio De Laurentiis torna a parlare del Napoli – spazionapoli.it News SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis parla a Sky. Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato poco prima dell’inizio della cerimonia del Gran Gala del Calcio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Altre letture consigliate
? Caso Osimhen–Manolas, parla l’avvocato Fulgeri Il legale del Napoli commenta il rinvio a giudizio di Aurelio De Laurentiis per presunto falso in bilancio: decisione “deludente”, nonostante memorie difensive, consulenze tecniche e documenti che – secon - facebook.com Vai su Facebook
ADL parla del "Maradona", La Repubblica (ed. Napoli) apre: "Serve un nuovo stadio" - L'edizione napoletana de La Repubblica si concentra sulle dichiarazioni del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis circa lo stadio "Maradona". Riporta tuttomercatoweb.com