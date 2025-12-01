De Laurentiis | Noi merce di scambio per le istituzioni A loro interessa solo
In occasione del Gran Galà del Calcio, il presidente del Napoli ha parlato del momento che sta vivendo la sua squadra, condendo il tutto con una dura critica alle istituzioni: "per loro noi club siamo solo merci di scambio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Calciomercato.it. . De Laurentiis lancia il Napoli: “Siamo più forti dell’anno scorso” Via Riccardo Meloni - facebook.com Vai su Facebook
De Laurentiis: «Il Napoli è più forte dello scorso anno. Di Allegri non parlo, stimo Italiano» - Nessuno si sarebbe aspettato che il Napoli perdesse sette giocatori di quel livello» ... Secondo ilnapolista.it
De Laurentiis: “Calcio stravecchio: vi spiego cosa bisogna fare per svecchiarlo” - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, parla così a margine del Gran Galà del Calcio, in corso stasera a Milano ... Da msn.com
De Laurentiis: "Triste, anacronistico, irreale. Infortuni imponderabili, chi se l'aspettava?" - Aurelio De Laurentiis, a margine del Gran Galà del Calcio AIC, ha parlato in mixed zone, soffermandosi sul momento che sta vivendo il suo Napoli, reduce dalla brillante vittoria di ieri in casa della ... Secondo msn.com
Napoli: De Laurentiis, nessuno si aspettava sette infortuni - "Il problema sono sempre gli infortuni che sono imponderabili: non si possono prevedere. msn.com scrive
De Laurentiis, arriva la proposta rivoluzionaria sulle Nazionali: "Giocatori convocabili fino a 23 anni. Cambiamo le regole del calcio!" - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha lanciato una proposta destinata a far discutere: in Nazionale dovrebbero giocare solo calciatori fino a 23 anni. Scrive corrieredellosport.it
De Laurentiis, furia infortuni Napoli in nazionale: "Rrahmani e Anguissa sfasciati, ci devono risarcire" - Il patron del Napoli si è lasciato andare ad un duro sfogo in merito agli infortuni dei calciatori con le rispettive nazionali. Lo riporta tuttosport.com