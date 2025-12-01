De Laurentiis | Il Napoli è più forte dello scorso anno nessuno si aspettava sette infortuni

Tempo di lettura: 2 minuti “ Sono convinto che il Napoli sia più forte dell’anno scorso, bisogna riuscire a sperimentare i nuovi acquisti per farli affezionare a questa maglia. Il calciatore non la sente se fa pochi minuti, invece gli infortuni hanno permesso ai nuovi di dimostrare le proprie capacità. Sono straordinari”: lo dice il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Sky a margine del Gran Galà del Calcio. “ Sono convintissimo che continueremo a fare un grandissimo campionato, ma bisogna avere rispetto degli altri competitor che sono all’altezza – ha aggiunto De Laurentiis –. E’ un bellissimo campionato, siamo tutti lì”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - De Laurentiis: “Il Napoli è più forte dello scorso anno, nessuno si aspettava sette infortuni”

Scopri altri approfondimenti

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis e dello sport italiano. Vai su X

De Laurentiis: "Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero". Il presidente del Napoli ha commentato sul social X la vittoria sulla Roma - facebook.com Vai su Facebook

Aurelio De Laurentiis esalta il Napoli: “Più forti dell’anno scorso” - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato interpellato a margine del Gran Galà del Calcio sulla stagione dei campioni d’Italia, che dopo la tredicesima giornata sono in testa alla ... sportal.it scrive

"Napoli più forte", De Laurentiis vuole lo scudetto e Conte risponde: "Il nostro obiettivo" - Ritrovata la vetta dopo il successo con la Roma, presidente e tecnico in sintonia al Gran Galà del Calcio: ecco cosa hanno detto ... Come scrive tuttosport.com

De Laurentiis: «Il Napoli è più forte dello scorso anno. Di Allegri non parlo, stimo Italiano» - Nessuno si sarebbe aspettato che il Napoli perdesse sette giocatori di quel livello» ... Lo riporta ilnapolista.it

Pagina 2 | De Laurentiis: "Napoli più forte dell'anno scorso. I nuovi sono straordinari" - Napoli, sta sempre più trovando spazio nello scacchiere di Conte: "L'anno scorso avevamo una sola competizione da dover fare ed era difficile far venire fuori le caratteris ... Secondo corrieredellosport.it

De Laurentiis: "Napoli più forte dell'anno scorso. I nuovi sono straordinari" - Così ha affermato il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis al Gran Gala del Calcio Aic. Da corrieredellosport.it

De Laurentiis, Napoli più forte dello scorso anno - "Sono convinto che il Napoli sia più forte dell'anno scorso, bisogna riuscire a sperimentare i nuovi acquisti per farli affezionare a questa maglia. Si legge su msn.com