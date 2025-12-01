Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Gran Galà del Calcio 2025: «Il problema sono sempre gli infortuni che sono imponderabili: non si possono prevedere. Nessuno si sarebbe aspettato che sette giocatori di quel livello venissero a mancare, ci può stare che uno sbagli qualcosa. Si fa sempre una grande tragedia o una grande festa: le cose serie nel calcio purtroppo non esistono, dovremmo gestirlo noi ma le istituzioni calcistiche ci prendono per mano e ci trascinano nei loro percorsi dorati, a loro interessa solo il mantenimento della poltrona e noi veniamo utilizzati come se fossimo merce di scambio, della loro condizione e supremazia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis: «Il Napoli è più forte dello scorso anno. Di Allegri non parlo, stimo Italiano»